Elazığ'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleşti - Son Dakika
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Elazığ'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleşti

Elazığ\'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleşti
14.06.2026 12:09
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Yeşilay, bağımlılıklara dikkat çekmek için Elazığ'da 13. Geleneksel Bisiklet Turu düzenledi.

Elazığ'da sağlıklı yaşam için bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Yeşilay Elazığ Şubesi organizasyonunda düzenlenen etkinlik için katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz, burada gazetecilere, Yeşilay'ın 1920 yılından beri ülkenin bağımsızlığı, çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Bu doğrultuda dernek olarak her fırsatta çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Gündüz, şöyle dedi:

"Bugün yine bisikletle yaşamın, çevre bilincinin ve aktif hayatın en güzel sembollerinden birini gerçekleştireceğiz. Yeni bir Yeşilay farkındalık çalışması yapmak, bisikletle sağlıklı bir geleceğe pedal çevirmek için burada arkadaşlarımızla birlikte buluştuk. Sağlıklı bir yaşam için pedal çevirmeye hepinizi davet ediyorum."

Gündüz, organizasyonun düzenlenmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından harekete geçen katılımcılar, bisiklet turunu Kültür Park'ta tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleşti - Son Dakika

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