Elazığ'da 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Konferansı - Son Dakika
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Elazığ'da 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Konferansı

Elazığ\'da \'İrade Bizim, Zafer Bizim\' Konferansı
16.07.2026 16:35
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Fırat Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen konferansta, Vali Hatipoğlu ve Rektör Göktaş, FETÖ darbe girişimine karşı milletin iradesine sahip çıktığını vurguladı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı yapıldı.

Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimiyle ülkenin bir anda belirsizliğe doğru sürüklendiğini, ancak milletin iradesine sahip çıktığını belirtti.

Milletin 16 Temmuz sabahında iradesini ipotek altına aldırtmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Hatipoğlu, "Vatansever emniyet, silahlı kuvvetler ve yargı mensuplarının o geceki duruşu, Türkiye'nin geleceğini adeta belirledi." dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yıllarca ülkenin gelişmemesi için her yolu deneyen FETÖ'nün bertaraf edilmesiyle ülkenin hızla gelişimine şahit olduklarını ifade ederek, "15 Temmuz gecesi hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çok sayıda vatandaşımız gazi oldu, onlara sağlık diliyorum." diye konuştu.

Yargıtay Üyesi ve Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner ise 15 Temmuz gecesi milletin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini, hayatlarını ülke için feda eden şehitleri rahmet, gazileri minnetle andığını dile getirdi.

Aydıner, "O gece Allah halkımıza cesaret verdi. Bu büyük milletimiz sokaklara çıktı. Tankların karşısında durdu. O silahlara karşı geldi ve bu darbeyi püskürttük, bu ülkeyi bölünen bir ülke olmaktan kurtardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Selahattin Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Konferansı - Son Dakika

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