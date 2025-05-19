Elazığ\'da 19 Mayıs Kutlaması

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, halk oyunları ve jimnastik gösterileri, halat çekme yarışması, bilek güreşi, satranç turnuvası, gençler masa tenisi turnuvası, kurumlar arası ve halka açık masa tenisi turnuvası ve halk yürüyüşü yapıldı.

Programa, Sivrice Kaymakamını vekaleten Maden Kaymakamı Mustafa Atış, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Jandarma Komutanı Ahmet Umut Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz, Gençlik ve Spor Müdürü İlçe Abdulsamet Koç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.