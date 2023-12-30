 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet, bir ambulans ve bir otomobil karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ\'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 14:53,
Abone Ol

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ- Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde, E.B. yönetimindeki 23 K 3909 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Ardından R.B. idaresindeki 23 LU 439 plakalı ambulans da kamyonete çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Karşı yönden gelen K.A'nın kullandığı 23 AEF 645 plakalı otomobil de ambulansa çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kovancılar, Bingöl, Elazığ, İtfaiye, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement