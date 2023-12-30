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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ Merkez'de saat 16.26 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

30.12.2023 - 16:34,  Güncelleme: 16:37
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 16.26'da kentin merkezi 4.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 9,3 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ TORAMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili ilk açıklama Elazığ Valisi Ömer Toraman'dan geldi. Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi… Geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ\'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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SON DAKİKA: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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