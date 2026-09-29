Elazığ\'da 4 metre derinliğindeki beton kuyuya düşen yaralıyı AFAD kurtardı

Elazığ'da yaklaşık 4 metre derinliğindeki beton kuyuya düşerek yaralanan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hilalkent Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde yüzme havuzunun betondan yapılmış su taşma kuyusuna bir kişinin düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İçerisinde su bulunmayan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralanan kişi, halat ve sedye yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.