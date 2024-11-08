Elazığ\'da 5 Büyüklüğünde Deprem

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ELAZIĞ'da, Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.04'te, merkez üssü Elazığ kent merkezi olan 5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 16.22 kilometre derinliğinde olan depremle birlikte paniğe kapılan vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.