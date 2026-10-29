Elazığ\'da 70 ilkokul öğrencisi bayraklı balonlarla \'103. yıl\' koreografisi yaptı

Elazığ'da 70 ilkokul öğrencisi bayraklı balonlarla '103. yıl' koreografisi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Koç İlkokulunun ikinci sınıf öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için okul bahçesinde '103. yıl' yazılı koreografi oluşturdu. 70 öğrenci, Türk bayraklı balonları gökyüzüne bırakırken koreografi dronla görüntülendi.
Elazığ'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Koç İlkokulunda ikinci sınıfta eğitim gören 70 öğrenci, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamak amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.
Okul idarecileri ve öğretmenlerinin desteğiyle öğrenciler, ellerinde Türk bayraklı balonlarla bahçede "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Öğrenciler, daha sonra Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.
Koreografi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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