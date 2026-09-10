Elazığ'da 70 yaşındaki yayaya otomobil çarptı, hayatını kaybetti
Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Ataşehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.B'ye (70) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan E.B, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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