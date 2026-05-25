Elazığ'da 78 anaokulunda kültürel değerler projesi

Elazığ'da 'Geçmişin İzinden Geleceğe Projesi' ile 78 anaokulunda öğrenciler, yaşlılarla halı dokuma, masal anlatımı ve geleneksel oyunlar aracılığıyla kültürel değerleri öğreniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, projenin çocukların kendi kültürlerini yaşayarak öğrenmesini hedeflediğini belirtti. Öğretmenler, teknoloji bağımlılığına karşı geleneksel değerleri ön plana çıkardıklarını ifade etti. Projeye 6 bin 66 öğrenci dahil oldu.