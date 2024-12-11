Elazığ'da 85 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 85 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait 2 adrese operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği yardımıyla adreslerde yapılan aramada, 85 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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