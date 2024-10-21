Elazığ'da 90 Çeşit Kahvaltı ve Hayvan Dostu Uygulama

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90 çeşit kahvaltıyla önce vatandaşların ardından da hayvanların karınlarını doyuruyorlar

ELAZIĞ - Gastronomi şehirleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan Elazığ'da bir restoranda 90 çeşit kahvaltı müşterilere sunulurken, kahvaltıdan arta kalan yiyecekler de sokak hayvanlarına verilerek israfın önüne geçiliyor.

Gastronomi illeri arasında ilk sıralarda yer alan Elazığ'da birbirinden farklı 90 çeşit kahvaltısı ile sofraları süslüyor. 280 kişilik alanda vatandaşlara hizmet veren Cazibe ve Poligon kafe, hafta sonu açık büfe ile vatandaşların damaklarına tatlandırıyor. Tamamen organik çeşitlerle vatandaşlara hizmet edilen kafede vatandaşlar, Elazığ'a özgü vişne yapraklı sarmaya oldukça ilgi gösteriyor.

Elazığ'a 4 kilometre uzaklıkta Cazibe ve poligon kafe olarak hizmet verdiklerini aktaran işletme müdürü İzzettin Kürklü, "Burada hafta içi serpme kahvaltı hafta sonları ise açık büfe kahvaltı ile 280 kişiye kapalı alanda hizmet veriyoruz. Burada 90 çeşit açık kahvaltımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımız hafta sonları yoğun bir talep oluşturuyor. Burada kahvaltı yapan vatandaşlarımız ürünlerin damak tatlarına çok uygun olduğunu belirtiyorlar. Peynir çeşitleri, balımız özel olarak Erzincan'dan geliyor. Özellikle de vişneli yaprak sarmamız var. Vişneli yaprak sarmanın sadece Elazığ'da olduğunu düşünüyorum. Bu lezzeti bütün vatandaşlarımızın tatmasını istiyorum. Burada artan yemeklerimizi doğa dostu insanlarımız gelerek sokak hayvanlarına götürüyorlar. Kesinlikle burada yapılan ve arta kalan ürünler israf olmuyor" dedi.