Elazığ'da Afet Konutları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde inşa edilen afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Bir evden fazlası… Birliğimiz gibi sapasağlam, inancımız gibi güçlü" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatıldı.

Elazığ'da ise 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi, 23 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 894 bağımsız bölüm inşa edildiği kaydedildi.