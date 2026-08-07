Elazığ'da Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Afet Konutları Tamamlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Bakanlığı, Elazığ Aksaray'da inşa edilen afet konutlarını duyurdu; toplam 14 bin 894 bölüm tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde inşa edilen afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Bir evden fazlası… Birliğimiz gibi sapasağlam, inancımız gibi güçlü" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatıldı.

Elazığ'da ise 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi, 23 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 894 bağımsız bölüm inşa edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Aksaray, Elazığ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yeni Parti’nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış
Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti
İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi
Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu’ndan haber var Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var
Antalya’da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu Antalya'da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

13:42
Galatasaray’a transferde Osimhen engeli
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
12:24
Yeni Partili Günaydın’dan Beşikçioğlu’na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:30:52. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.