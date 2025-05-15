Elazığ\'da \'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü\' Düzenlendi

Elazığ'da 'Aile Yılı' yürüyüşü

ELAZIĞ - Elazığ'da '2025 Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından '2025 Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Ergün, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, STK temsilcileri birçok sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2025 Aile Yılı kapsamında, ailenin önemini ve geleceğini kurtarmak adına biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla ortak olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmalar çerçevesinde de bugün, Aile Yılı'nın önemini vurgulamak adına engelli kardeşlerimizle ve tüm görevlilerle, bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ailenin korunması, sağlıklı bir dönemlere ve ülkemizin ulaşması açısından da büyük bir önem taşıyan bir husus. Bu anlamda da, ilimizde çalışmaları devam ettireceğiz" dedi.