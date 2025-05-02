Elazığ'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırklar Mahallesi Yükselen Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,