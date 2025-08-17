Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun Çakırkaş köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Araç Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
