Elazığ'da Asayiş Denetimleri: 36 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Denetimleri: 36 Tutuklama

14.07.2025 21:20
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Elazığ'da 7-14 Temmuz arasında 274 asayiş olayı yaşandı, 36 kişi tutuklandı, 480 bin dolar kaçak makaron ele geçirildi.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 7-14 Temmuz'da meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen 274 asayiş olayında yakalanan 286 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 67 bin 646 kişi ve 26 bin 597 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 73 araca cezai işlem uygulanırken, 280 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda 6 tabanca, 4 tüfek, 42 fişek, 411 kesici alet ile gümrük kaçağı 480 bin dolu makaron, 300 paket sigara, 12 cep telefonu, 1897 parfüm, 480 kozmetik ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 207 gram esrar, 3,25 gram kokain, 0,8 gram metamfetamin, 9,9 gram bonzai ve 1678 sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 52 trafik kazasında 1 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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