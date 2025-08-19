Elazığ'da Asayiş Olayları Açıklandı - Son Dakika
Elazığ'da Asayiş Olayları Açıklandı

19.08.2025 00:08
Elazığ'da 10-17 Ağustos'ta 257 asayiş olayı gerçekleşti, 136 şüpheli yakalandı, 22 kişi tutuklandı.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10-17 Ağustos'ta kentte meydana gelen 257 asayiş olayında yakalanan 136 şüpheliden 22'si tutuklandı, 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 60 bin 682 kişi ve 26 bin 162 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 681 araca cezai işlem uygulanırken, 259 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 7 tabanca, 5 tüfek, 9 fişek, 2 kesici alet, 4,459 gram esrar, 15,53 gram metamfetamin, 67,72 gram bonzai, 9 gram bonzai ham maddesi, 5,12 gram kokain, 6 gram taş kokain, 311 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 51 kök Hint keneviri ve 209 gram kannabinoid ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 34 trafik kazasında 78 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

