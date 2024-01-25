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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 5'i Firari Hükümlü 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 5'i Firari Hükümlü 11 Kişi Yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, ruhsatsız otomatik tüfek, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da Asayiş Uygulamalarında 5\'i Firari Hükümlü 11 Kişi Yakalandı
25.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:11
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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, ruhsatsız otomatik tüfek, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 5'i Firari Hükümlü 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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