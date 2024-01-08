Elazığ\'da asayiş uygulamalarında 6 hükümlü yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 5-7 Ocak'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi, "hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezası olan 1 kişi, yine "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 kişi ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 6 kişi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.