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Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, 10 kartuş, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, kesici alet ve 12 kurusıkı fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
15.12.2023 - 11:29,
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Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan uygulamada, tespit edilen 2 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 pompalı tüfek ve 10 kartuş, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, kesici alet ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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