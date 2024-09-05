Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında, 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, ruhsatsız silah bulunduran Ş.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüphelilere toplam 9 bin 76 lira idari ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Asayiş Uygulaması: 2 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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