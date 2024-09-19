Elazığ'da Badem Hasadı Coşkusu - Son Dakika
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Elazığ'da Badem Hasadı Coşkusu

Elazığ\'da Badem Hasadı Coşkusu

Keban Baraj Gölü çevresindeki atıl araziler, badem bahçelerine dönüştürülerek hasadı yapılıyor.

19.09.2024 14:18
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü kıyısındaki atıl arazileri badem bahçelerine dönüştüren üreticilerin hasat heyecanı başladı.

Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla tarımsal üretime elverişle baraj gölü çevresinde sebze, tahıl ve üzümün yanı sıra badem yetiştiriciliği de son yıllarda yaygınlaştı.

Yörede yaşayan üreticiler baraj gölü çevresinde atıl durumda olan kendilerine ait arazileri ve Hazine'ye ait kullanılmayan kiraladıkları arazileri diktikleri fidanlarla badem bahçesine dönüştürdü.

Tarıma kazandırılan ve büyük emekle yeşile bürünen bahçelerde ağaçlar meyve verdi. Üreticiler, mevsimlik işçilerle bahçelerde hasat yapıyor.

Üreticilerin bu yıl bademde beklediği rekolte yaklaşık 400 ton. Ağaçlardan silkeleme yöntemiyle yere serilen brandalara dökülen bademler, daha sonra dal, yaprak ve yeşil kabuklarından ayıklanması için patoza atılıyor.

Ardından güneşe karşı serilen bademler, Elazığ'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

"Suyumuzu Keban Barajı'ndan sağlıyoruz"

Üreticilerden Mehmet Yalav, AA muhabirine, 2017'de Keban Barajı Gölü kıyısındaki arazisinde ve kiraladığı alanda badem yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

Bölgenin badem üretimine uygun olduğunu ifade eden Yalav, "310 dönüm arazide 12 bin fidanımız var. Arazimizin çoğunluğu tapulu. Bazı atıl durumda olan arazileri de Hazine'den kiralayarak badem bahçesi yaptık. Suyumuzu Keban Barajı'ndan sağlıyoruz." dedi.

Son yıllarda bölge halkının arazilerini badem bahçesine dönüştürmeye başladığını anlatan Yalav, bu sayede bölgenin yeşile büründüğünü belirtti.

"Artık burası 'badem bölgesi' oldu"

Mehmet Yalav, Keban Baraj Gölü çevresinde tarıma uygun olmayan arazileri ağaçlandırarak ormanlık alan haline getirdiklerini dile getirerek, civar köylerde de badem bahçelerinde artış olduğunu söyledi.

"Artık burası 'badem bölgesi' oldu. Çok kaliteli badem aldık. Elazığ'ın bademi toprağın yapısından dolayı renk ve aroma olarak birçok bölgenin bademinden daha kaliteli. Artık tüccarlar da bölgemizin bademinin farkına vardı. Daha hasat yapmadan görüşmeler başladı." diyen Yalav, zirai ürün kullanmadıklarını, tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını kaydetti.

Yalav, hasadı da anlaştıkları mevsimlik işçilerle yaptıklarını dile getirerek, baraj gölünün kenarında yaklaşık 1600 dönüm alanda 80 bin badem fidanı olduğunu ifade etti.

"Hasadımız 45 gün sürüyor"

Hasat yapan işçilerden Eşref Kılıç, güzel bir hasat sezonu geçirdiklerini belirterek, "Ağaçlarımızı silkeleyip düşen bademleri getirip burada patoza vurup kurutup ondan sonra çuvallayıp kaldırıyoruz. Hasadımız 45 gün sürüyor. Burada çalışıp evimizi geçindiriyoruz. 5 çocuğum var. Bu işle geçimimi sağlıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rahmi Güngör de yıllın belli dönemlerinde gelip bu bahçelerde çalıştığını dile getirdi.

Atıl arazilerin dönüştürüldüğü badem bahçelerinin kendilerine iş kapısı olduğunu anlatan Güngör, "Çevremizde araziler var. Buralarda daha çok badem ağacı dikilmesini istiyoruz. Buralar eskiden boştu. Gelip buraları yeşillendirdiler. Baraj sularıyla burada ürün yetiştiriyorlar. Bu da bizim için iyi oldu. Ekmeğimizi kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

5 çocuk annesi Şengül Kılıç da aile bütçesine katkı sağlamak için badem hasadı yaptığını aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Keban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Badem Hasadı Coşkusu - Son Dakika

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