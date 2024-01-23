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Elazığ'da bakır madeni ocağında patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da bakır madeni ocağında patlama: 2 işçi yaralandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Patlama sonucunda yaralanan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ\'da bakır madeni ocağında patlama: 2 işçi yaralandı
23.01.2024 - 18:30,
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ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Maden ilçesindeki özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında gerçekleşti. Madene ait tünelde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçi O.B. ve maden mühendisi O.Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da bakır madeni ocağında patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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