Elazığ'da Belediye Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Elazığ'da Belediye Otobüsü Yangın Çıkardı

Elazığ'da seyir halindeki bir belediye otobüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

25.11.2024 23:51
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Elazığ'da belediye otobüsü alev aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da belediyeye ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Olay, organize sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Belediyesine ait otobüs, motor kısmında henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför hemen aracı sağa çekti. Bu arada alevler otobüsün arka kısmını dışarıdan tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otobüsün alev aldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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