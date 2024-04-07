Elazığ'da bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Türk Yardım Ekibi Tayvan'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4'lük depremin ardından Türkiye'den gelen yardım ekibi, özel yapım insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Türk ekibi, termal görüntüleme özellikli dronları kullanarak kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Türk ekibe teşekkür ederek, uluslararası desteklerin Tayvan'ın afet sonrası çabalarına güç katacağını belirtti. Tayvan'da meydana gelen depremde şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybederken 6 kişi hala kayıp durumda.