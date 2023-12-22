Elazığ\'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim•
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Gölpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısına tamirat için çıkan 2 çocuk babası Ö.Y. (34), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ö.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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