Elazığ'da Ceza İnfaz Personeli Günü Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Ceza İnfaz Personeli Günü Töreni

Elazığ\'da Ceza İnfaz Personeli Günü Töreni
06.06.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Ceza İnfaz Kurum Müdürü çelenk sundu. Müdür Fidanoğlu, infaz personelinin adalet ve toplumsal düzendeki önemini vurguladı, şehitleri andı.

Elazığ'da, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törende Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karadoğan ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Genç Yusuf Fidanoğlu, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Fidanoğlu, ceza infaz personelinin adaletin tecellisi ve toplumsal düzenin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Bugünün ceza infaz personeli açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Fidanoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada adaletin tecelli etmesinde ve toplumsal düzenin korunmasında hayati bir sorumluluk üstlenen ceza infaz personelimizin bu özel gününü kutlamak ve bu anlamlı günü bir çelenk sunma töreni ile taçlandırmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Peki neden 6 Haziran? Bu tarihin bizim için anlamı ve önemi çok büyüktür. Ceza infaz kurumları bundan tam 97 yıl önce, 1 Haziran 1929 tarihinde İçişleri Bakanlığından ayrılarak Adalet Bakanlığına bağlanmıştır. 6 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3408 sayılı kanunla ceza infaz hizmetleri modern ve kurumsal bir kimliğe kavuşmuştur. Bizler dört duvar arasında sadece bir asayiş görevini yerine getirmiyoruz. Bizler insanı yeniden topluma kazandırmak adaletin ıslah edici ve dönüştürücü gücünü göstermek için 7/24 saat büyük bir sabır, şefkat ve devlet ciddiyetiyle çalışan bir aileyiz."

Fidanoğlu, "Bu anlamlı günde görevi başında şehit düşen meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, fedakarca görev yapan tüm ceza infaz personelimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." dedi.

Törene, Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, ceza infaz kurumu uzmanları ve infaz koruma memurları katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Yerel Haberler, Elazığ, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Ceza İnfaz Personeli Günü Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı

16:45
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 17:02:00. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Ceza İnfaz Personeli Günü Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.