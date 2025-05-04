Elazığ'da Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
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Elazığ'da Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği

Elazığ\'da Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği

Elazığ'da çölyak hastalığına dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi, hastalara destek olundu.

04.05.2025 20:12
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Elazığ'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültürpark Mamurat-ül Aziz Salonu'nda Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilen programda çölyak hastalığına dikkat çekildi.

Programda Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler çölyak hastası çocuklarla stantlarda el sanatı ve ebru sanatı çalışması yaptı.

Çölyak hastalarına yönelik gıda ürünlerinin de tanıtıldığı programda, hastalara ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

Derneğin başkanı Rıdvan Fırat, yaptığı açıklamada, çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla diğer illerdeki şubeler aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çölyaklı bireylere ve ailelerine destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Fırat, tüm imkanlarını onların sıkıntılarını çözmek için kullandıklarını kaydetti.

Programda ayrıca çölyak hastalığına ilişkin sunum da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika

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