Elazığ'da Dağ Keçileri Görüntülendi

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Elazığ'da dağ keçileri görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda gezen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.