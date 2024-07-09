Elazığ'da Denetimli Serbestlik Hükümlüleri ve Aileleri İhtiyaçlarını Sosyal Market ve Butik Mağazadan Karşılıyor

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Elazığ'da denetimli serbestlik hükümlüleri ile aileleri ihtiyaçlarını sosyal market ve butik mağazadan karşılıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi ve Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında açılan sosyal market ve butik mağazada ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ürünleri alabiliyor.

Projeyle yükümlülerin tekrar suça sürüklenmesinin önlenmesi, toplumla uyumlu yaşayarak saygın ve eşit muamele görmeleri, yaşamlarını bağımsız idare ettirebilmeleri amaçlanıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinçci, yaptığı yazılı açıklamada, denetimli serbestlik uygulamalarıyla yükümlüleri iyileştirerek yeniden topluma kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İhtiyaç sahibi hükümlü ve ailelerine de destek olduklarını aktaran Pirinçci, "Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan sosyal market ve kızılay butik mağaza aracılığıyla ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahibi yükümlülerimizin ailelerine ulaştırıyoruz. Şimdiye kadar 162 yükümlü ailesine gıda, kıyafet, kırtasiye ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Yardımlarımız düzenli aralıklarla sürecek." ifadelerini kullandı.