Elazığ'da Deprem Sonrası Yapımı Devam Eden Konutlar Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Elazığ'da Deprem Sonrası Yapımı Devam Eden Konutlar Hakkında Açıklama

Elazığ\'da Deprem Sonrası Yapımı Devam Eden Konutlar Hakkında Açıklama

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte yapılan konutlar hakkında bilgi verdi. Toraman, il genelinde 5 bin 155 konutun inşaatının devam ettiğini, şehir merkezinde rezerv alanı bölgesinde 2 bin 393 konutun inşa halinde olduğunu, ilçelerde toplam 1808 konutun imalatının yapıldığını ve köylerde ise 954 konutun inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, tamamlanan konutların hızlı bir şekilde teslim edildiğini ve yaklaşık 13 bin 579 hak sahibinin bulunduğunu ifade etti.

08.05.2024 17:45
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Elazığ Valisi Ömer Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kente ilişkin, "İl genelinde 5 bin 155 konutun inşaatı devam ediyor. Şehir merkezinde rezerv alanı bölgesinde inşaatı devam eden 2 bin 393 konutumuz var. İlçelerden Baskil, Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan'da toplam 1808 konutun imalatı yapılıyor. Köylerde de şu an 954 konut inşa halinde." dedi.

Kent merkezinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen konutlarla ilgili olarak şantiyede incelemede bulunan Toraman, gelinen aşama konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, evleri ağır hasarlı depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Depremin birinci yılı içinde 2 bin 661 konutun yapımının tamamlandığını ve kurasının çekildiğini dile getiren Toraman, "Bu büyük bir hız ve başarı." ifadesini kullandı.

Kalan hak sahiplerinin konutlarının tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Toraman, şunları kaydetti:

"İl genelinde 5 bin 155 konutun inşaatı devam ediyor. Şehir merkezinde rezerv alanı bölgesinde inşaatı devam eden 2 bin 393 konutumuz var. İlçelerden Baskil, Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan'da toplam 1808 konutun imalatı yapılıyor. Köylerde de şu an 954 konut inşa halinde. Yapımı tamamlanan konutları bekletmeden teslim ediyoruz. Bugün itibarıyla 13 bin 579 hak sahibimiz var. Bunların yaklaşık 8 bininin işlemleri devam ediyor. İhale hazırlığı aşamasında olan 4 bin 454 konut var. Bunların 3 bin 254'ü il merkezinde. Ayrıca köylerimizde de 1200 konutun ihalesine çıkacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale için hazırlıklara başladı. Yer seçimini tamamladıkça ihalesini yapıp inşaata başlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Deprem Sonrası Yapımı Devam Eden Konutlar Hakkında Açıklama - Son Dakika

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