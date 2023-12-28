Elazığ\'da depremzedelere 144 konut için kura çekimi yapıldı

Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 144 konutun kura çekimi yapıldı.

24 Ocak 2020'de yaşanan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 17 noktada inşası tamamlanan 144 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında noter huzurunda kura çekimi törenle gerçekleştirildi.