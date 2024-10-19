ELAZIĞ'da depremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'da, 20 ev ağır hasar aldı. 517 ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat 2023'teki depremler ile son Malatya depreminde ağır hasar binaların yıkılmasına karar verildi. Binaların kontrollü yıkımları başladı.
Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYAElazığ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Depremzedelere Kontrollü Yıkım - Son Dakika
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