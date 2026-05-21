Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturması: 9 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturması: 9 Tutuklama

21.05.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki dolandırıcılık soruşturmasında 23 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü arıyor.

Elazığ'daki "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı A.Ş'nin de bulunduğu 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Elazığ Adliyesi'ne getirildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve aralarında A.Ş'nin de bulunduğu 9 zanlı tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

A.Ş'nin mal varlığına da savcılık kararıyla tedbir konuldu.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Olay

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi Koordinatörlüğünün 20 Haziran 2025'te Elazığ'daki bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporunun hazırlanması üzerine müfettiş görevlendirilmiş, bu kapsamda elde edilen bilgilerin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastaların usulsüz basamak dereceleriyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılarak "yoğun bakım tedavisi alıyor" gibi gösterildiğine, Sosyal Güvenlik Kurumundan fazla para alabilmek için gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik teşhisi girilerek solunum cihazının çalıştırıldığına ve cihaza hasta yerine balon bağlanması gibi hileli yöntemlere başvurulduğuna, ayrıca hastanelere gönderilen bakıma muhtaç hastaların bakım merkezi tarafından düşümü yapılmayarak kamudan ücretin mükerrer olarak tahsile devam edildiğine ve 13 Ağustos 2025'te bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada ihmal sonucu hayatını kaybettiğine dair bilgilere ulaşılmıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ, İzmir, Uşak ve Muğla'da ikamet eden ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüpheli ile daha sonra Kırıkkale'de yakalanan özel hastanenin yönetim kurulu başkanı A.Ş ve Muğla'dan Elazığ'a gelerek teslim olan 1 şüpheli de "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturması: 9 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:03:56. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturması: 9 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.