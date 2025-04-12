Elazığ'da dolu ve kar yağışı etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ'da kar yağışı ve dolu etkili olmaya başladı. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Öte yandan Baskil ve Keban ilçesinde etkili olan dolu yağışının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.