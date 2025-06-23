Elazığ\'da Domuz Sürüsü Yolda

Elazığ'da domuz sürüsü yola indi
ELAZIĞ - Elazığ'da domuz sürüsü yola inince bir sürücü ilerlemekte zorluk çekti. O anlar kameraya yansıdı.
Elazığ'da merkeze bağlı Şabanlı köyünde domuzlar ve yavruları köy yoluna indi. Domuz ve yavruları, aracın gelişine aldırış etmezken, sürücü bir süre beklemek zorunda kaldı. Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken sürücü ise yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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