Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı

Elazığ\'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24\'ü hükümlü 25 kişi yakalandı

Elazığ'da yapılan asayiş operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 25 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 24 hükümlü cezaevine teslim edilirken, bir hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.

21.05.2024 14:03
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 13-20 Mayıs'ta çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında 10 yıla kadar değişen hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, polis ekipleri, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bazı iş yerleri ile bir dernekte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yürütülen çalışmanın neticesinde yakaladı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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