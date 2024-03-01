Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı

Elazığ\'da düzenlenen operasyonda 17\'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve arananların yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, 17 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüpheli ise tutuklandı.

01.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Cezaevi, Yakalama, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen operasyonda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement