Elazığ\'da düzenlenen operasyonda 28 hükümlü yakalandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 28 hükümlü yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-9 Haziran'da çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 28 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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