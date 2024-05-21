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Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, otluk alanda bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Direkten çıkan kıvılcımlar otların tutuşmasına neden oldu.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye ve elektrik kurumu ekiplerine bildirdi.

Direğe giden akım kesildi, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.