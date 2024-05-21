Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ\'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, direkten çıkan kıvılcımlar otların tutuşmasına sebep oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ve elektrik kurumu ekiplerine bildirerek yardım istedi. Akım kesildikten sonra yangın kontrol altına alındı.

21.05.2024 22:37
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Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, otluk alanda bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Direkten çıkan kıvılcımlar otların tutuşmasına neden oldu.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye ve elektrik kurumu ekiplerine bildirdi.

Direğe giden akım kesildi, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA

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