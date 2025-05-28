Elazığ\'da Engerek Yılanı Görüntülendi

Elazığ'da koca engerek yılanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı görüntülendi.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Doğada gezen Atilla Öztürk isimli vartanda, su içen Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanını fark etti. Bunun üzerine Öztürk, o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Engerek daha sonra gözden kayboldu.