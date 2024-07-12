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Elazığ'da Eti Krom işçileri oturma eylemine başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında yaptıkları eylem sonucunda ücretsiz izne çıkartılan işçiler, fabrikanın önünde oturma eylemi başlattı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçinin eylemi 12'inci gününe girdi. Şirket dün, KEF bölgesinde üretime geçici olarak ara verildiğini işçilerin de ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı.

Bunun üzerine işçiler KEF bölgesinden çıkan işçiler Yarımca mevkiinde bulunan Eti Krom fabrikasının önüne giderek oturma eylemi başlattı.