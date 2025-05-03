Elazığ'da Fırtına Çatı Uçurdu

Elazığ'da fırtına uçan çatının araçların yanına düşmesi kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde i etkili olan fırtınada binanın çatısının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde dün etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu.Cep telefonuna yansıyan görüntülerde fırtınadan uçan çatının park halindeki araçların yanına düştüğü görüldü.
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