Elazığ'da şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Fırtına Zorluk Çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?