Elazığ'da Fırtına Zorluk Çıkardı

Elazığ'da şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.