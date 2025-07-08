Elazığ\'da Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, işletme yetkilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.