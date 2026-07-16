Elazığ\'da Genç Boğuldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde baraj gölüne giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

Keban Baraj Gölü'nün Gülüşkür Köprüsü mevkisinde, babası ve kardeşiyle serinlemek amacıyla suya giren A.İ, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

AFAD ile emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunan A.İ'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

A.İ'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.