Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu Yeniköy Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç ile 21 BH 096 plakalı yol süpürme aracı çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Çin'in Jiangsu eyaletinin Taizhou kentinde Cumartesi günü 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi. Festivalde, yüzlerce yıllık bir geleneği temsil eden toplamda 10.000 kişiyi aşan tekne ekiplerini taşıyan yüzlerce tekne bir araya geldi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.
Sizin düşünceleriniz neler ?