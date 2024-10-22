Elazığ'da Halk Otobüsü Yayaya Çarptı

Elazığ'da halk otobüsünün yayaya çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.
Gazi Caddesi'nde C.Ç. idaresindeki 23 AB 988 plakalı halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya (24) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, halk otobüsünün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.
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