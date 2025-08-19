Elazığ'da Havai Fişek Patlatmaya Ceza - Son Dakika
Elazığ'da Havai Fişek Patlatmaya Ceza

19.08.2025 22:47
Elazığ'da izinsiz havai fişek patlatan çocuğa ve satıcıya toplam 2.953 lira ceza verildi.

Elazığ'da havai fişek patlatan kişi ile satan iş yeri sahibine ceza uygulandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kamu huzurunu bozan, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Kent merkezinde gece izinsiz olarak havai fişek patlatıldığı yönünde ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin çalışma başlattığını aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren F.B. isimli yaşı küçük şahıs tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Valiliğimizin internet sitesinde 21.07.2025 tarihli duyuru ile kamuoyuna tebliğ edilen Orman Yangınlarının Önlenmesi Hakkında Komisyonun 01.07.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Ek Kararı hükümleri doğrultusunda, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış başlıklı 32. Maddesi gereğince ilgili şahıs hakkında 2 bin 953 lira idari para cezası tatbik edilmiştir. Şahsın söz konusu havai fişekleri, ilimiz Nailbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden temin ettiği tespit edilmiş olup, işyeri işleticisi M.F. isimli şahsa da aynı yasal düzenleme doğrultusunda 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Hatipoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan güvenlik güçlerinin benzer olayların önlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
